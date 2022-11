Ceny domov v Nemecku na budúci rok klesnú, prepad sa však nečaká

Berlín/Londýn 21. novembra (TASR) - Ceny domov v Nemecku v budúcom roku v dôsledku zvyšovania úrokových sadzieb a krízy životných nákladov klesnú, zatiaľ čo pôvodne sa čakal rast, k prepadu na trhu by však dôjsť nemalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá uskutočnila prieskum medzi analytikmi.



Medziročná miera inflácie v Nemecku dosiahla minulý mesiac 10,4 %. To je najvyššia inflácia od zjednotenia Nemecka v roku 1990.



Ako ukázal prieskum, ktorý agentúra Reuters uskutočnila od 8. do 18. novembra na vzorke 12 analytikov, ceny domov by v najväčšej európskej ekonomike mali v roku 2023 klesnúť v priemere o 3,5 %. To je výrazné zhoršenie prognózy oproti odhadom z augusta, ktoré poukazovali na zvýšenie cien zhruba o 0,5 %. V roku 2024 by sa tempo poklesu malo zmierniť na 0,5 % a ceny by mali vzrásť až v roku 2025, a to o 1 %.



Na druhej strane, na otázku, či sa neobávajú prepadu realitného trhu v nasledujúcom roku, 11 respondentov odpovedalo, že toto riziko je malé, v prípade jedného veľmi malé. "Klesajúci dopyt po úveroch na bývanie a znižujúca sa kúpna sila spotrebiteľov signalizujú, že už došlo k obratu na trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami," povedal Carsten Brzeski z ING. Ako však dodal, očakávajú skôr výraznú korekciu, než skutočný prepad cien domov.