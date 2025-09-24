< sekcia Ekonomika
Ceny domov v Nemecku pokračovali v 2. kvartáli v raste
Tempo rastu sa však spomalilo.
Autor TASR
Wiesbaden 24. septembra (TASR) - Ceny nehnuteľností v Nemecku pokračovali v 2. kvartáli tohto roka v raste, tempo rastu sa však spomalilo. Na druhej strane, zvýšili sa tretí štvrťrok po sebe, čo signalizuje postupné zotavovanie sektora, ktorý v minulých rokoch zasiahla rozsiahla kríza. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Ceny rezidenčných nehnuteľností v najväčšej európskej ekonomike vzrástli v 2. štvrťroku o 3,2 %. Tempo rastu sa tak mierne spomalilo oproti vývoju v 1. kvartáli, v ktorom rast cien nehnuteľností dosiahol 3,5 %. Údaj za 1. štvrťrok bol pritom revidovaný smerom nadol, keď prvý odhad poukazoval na rast na úrovni 3,8 %.
Na druhej strane, údaje o vývoji cien nehnuteľností naznačujú, že realitný sektor v Nemecku sa postupne dostáva z najhoršieho. Ceny domov a bytov rastú už tretí kvartál po sebe, pričom zvýšenie vo 4. štvrťroku minulého roka (rast dosiahol 1,9 %) bolo prvé od roku 2022.
Vtedy začali ceny nehnuteľností klesať v reakcii na rýchle zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá tak reagovala na výrazné zrýchlenie inflácie. To však viedlo k nástupu najväčšej krízy v nemeckom realitnom sektore za posledné desaťročia.
