Washington 28. apríla (TASR) - Ceny domov v USA pokračovali vo februári v raste, tesne pred tým, ako americkú ekonomiku zasiahla pandémia nového koronavírusu. Ukázal to vývoj indexu cien domov S&P CoreLogic Case-Shiller pre 20 metropolitných oblastí.



Konkrétne, index cien domov S&P CoreLogic Case-Shiller sa vo februári 2020 zvýšil medziročne o 3,9 % po náraste o 3,1 % v januári.



Solídny prírastok nových pracovných miest na začiatku roka, pred zavedením blokád na zabránenie šírenia nového koronavírusu, a nízke úrokové sadzby z hypoték podporili dopyt po domoch a s ním aj ceny nehnuteľností na bývanie. To sa však rýchlo zhoršilo.



Podľa národnej asociácie realitných kancelárií v marci už predaj starších domov klesol o 8,5 %, zatiaľ čo predaj nových domov sa znížil o 15,4 %.



Rast cien domov sa pravdepodobne v najbližších mesiacoch spomalí, keďže predávajúci budú nútení znižovať ich. Na druhej strane, malý počet voľných nehnuteľností pred vypnutím pandémie by mohol ešte nejaký čas brániť poklesu ich cien.