Washington 11. februára (TASR) - Ceny domov v USA rástli na konci vlaňajška rekordným tempom, ktoré bolo vyššie než počas vrcholu realitného boomu v roku 2005. Hlavným dôvodom bolo historicky nízke úročenie hypoték.



Medián ceny rodinného domu vo 4. kvartáli 2020 stúpol o 14,9 % na 315.000 USD (259.323 eur), uviedol americký zväz realitných maklérov National Association of Realtors (NAR). Bol to najprudší nárast ceny domov od zaznamenávania údaju roku 1990.



Motorom realitného pandemického boomu boli nízke úrokové sadzby na hypotékach a flexibilné pracovné podmienky, ktoré umožnili mnohým Američanom pracovať z domu. Ľudia opúšťajú drahé mestá, ako sú New York a San Francisco, a sťahujú sa do cenovo prístupnejších lokalít. Aj napriek vysokej nezamestnanosti ceny nehnuteľností prudko rastú v celých Spojených štátoch, keďže na trhu sa zväčšuje nedostatok existujúcich domov.