Washington 27. februára (TASR) - Ceny domov v USA v decembri 2023 vzrástli. Ukázal to vývoj indexu cien domov S&P CoreLogic Case-Shiller pre 20 metropolitných oblastí. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Konkrétne, index cien domov S&P CoreLogic Case-Shiller sa v decembri 2023 zvýšil medziročne o 6,1 % po novembrovom náraste o 5,4 %. To bolo najväčšie tempo od novembra 2022.



Všetkých 20 metropolitných oblastí zaznamenalo po prvýkrát v roku 2023 medziročné zisky, pričom San Diego vykázalo najvyšší medziročný zisk spomedzi 20 miest (8,8 %), nasledovali Los Angeles (8,3 %) a Detroit (8,3 %).



Aj v Portlande v decembri ceny domov medziročne stúpli, síce len mierne, o 0,3 %, ale bol to ich prvý nárast po 11 mesiacoch poklesu.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa index cien domov v 20 metropolitných oblastiach v decembri znížil o 0,3 %.