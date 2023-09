Ceny domov v USA v júli vzrástli

Washington 26. septembra (TASR) - Rast cien domov v celých Spojených štátoch sa v júli 2023 zrýchlil. V prípade 20 metropolitných oblastí ceny domov v júli stúpli prvýkrát za päť mesiacov, aj keď len veľmi mierne. TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.



Konkrétne, index cien domov S&P CoreLogic Case-Shiller v 20 metropolitných oblastiach sa v júli 2023 zvýšil medziročne o 0,1 %. To bol jeho prvý nárast za päť mesiacov, pričom ekonómovia očakávali pokles indexu v júli o 0,3 %.



A zároveň medziročné tempo rastu širšieho ukazovateľa, ktorý mapuje ceny domov v celých Spojených štátoch, sa v júli zrýchlilo na 4,6 % z júnových 3,2 %. Uviedla to v utorok Federálna agentúra pre financovanie bývania (FHFA). To signalizuje, že zmäkčovanie cien na trhu s obytnými nehnuteľnosťami už možno dosiahlo dno.



V medzimesačnom porovnaní sa ceny domov v celých Spojených štátoch zvýšili v júli o 0,8 %, čo bolo rýchlejšie tempo ako ich nárast o 0,4 % v júni. V prípade 20 metropolitných oblastí stúpol index cien domov S&P CoreLogic Case-Shiller v júli medzimesačne o 0,6 %, menej ako v júni, keď sa zvýšil o 0,9 %.



Zvyšovanie úrokových sadzieb amerického Federálneho rezervného systému (Fed), ktoré sa začalo v marci 2022, zvýšilo náklady aj na úvery na bývanie a odradilo vlastníkov od predaja svojich domov. Tým sa prehĺbil nedostatok voľných domov na trhu s bývaním, čo pomohlo udržať ich ceny vyššie.



Priemerná úroková sadzba na 30-ročnej fixnej hypotéke sa od augusta 2023 drží nad siedmimi percentami a je tak najvyššia od roku 2002.