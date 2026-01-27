< sekcia Ekonomika
Ceny domov v USA v novembri medziročne stúpli
Zvyšovanie cien domov na americkom trhu však zaostáva za medziročnou infláciou, ktorá sa v novembri spomalila na úroveň 2,7 %.
Autor TASR
Washington 27. januára (TASR) - Ceny domov v USA v novembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka vzrástli o 1,4 % po tom, ako sa v októbri medziročne posilnili o 1,3 %. Ukázal to v utorok index S&P/Case-Shiller, ktorý mapuje ceny v 20 metropolitných oblastiach. Rast cien bol mierne silnejší, ako očakávali analytici, ktorí rátali so zdražením domov o 1,2 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zvyšovanie cien domov na americkom trhu však zaostáva za medziročnou infláciou, ktorá sa v novembri spomalila na úroveň 2,7 %. V dôsledku toho reálne ceny nehnuteľností za 12 mesiacov do záveru novembra v podstate klesli. Rast ich cien totiž za infláciou zaostal o približne 1,3 percentuálneho bodu.
V rámci sledovaných miest najviac v novembri medziročne zdraželi domy v Chicagu (5,7 %), New Yorku (5 %) a v Clevelande (3,4 %). Najvýraznejšie zlacneli domy v Tampe (-3,9 %), vo Phoenixe (-1,4 %), v Dallase (-1,4 %) a Miami (-1 %).
