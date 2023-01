Ceny domov vo Švédsku od jari klesli takmer o pätinu

Štokholm 2. januára (TASR) - Ceny domov vo Švédsku klesli aj v poslednom mesiaci minulého roka a od jari zaznamenali pokles takmer o pätinu. To je najvýraznejší pokles cien domov v krajine za tri desaťročia a signalizuje, že ani rok 2023 neponúkne väčšiu úľavu realitnému trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg, ktorá sa odvolala na údaje štátneho poskytovateľa hypoték SBAB.



Ceny nehnuteľností vo Švédsku klesli v decembri medzimesačne o 2 %, uviedla spoločnosť SBAB. V novembri sa znížili o 2,2 % a v októbri o 2,3 %. Od jari, keď dosiahli maximum, klesli ceny nehnuteľností naprieč celým Švédskom zhruba o 17 %. To znamená najprudší prepad od začiatku 90. rokov.



Švédsko nie je jediné, ktoré zaznamenáva pokles hodnoty nehnuteľností. Ceny klesajú v Kanade, Austrálii či na Novom Zélande. V rámci škandinávskeho regiónu pokles zaznamenávajú aj ceny domov v Dánsku, Nórsku a vo Fínsku, aj keď v porovnaní so Švédskom omnoho miernejším tempom.



Švédi sú zvlášť citliví na zmeny v úrokových sadzbách, keďže zhruba 64 % obyvateľov v 10-miliónovom Švédsku nehnuteľnosť vlastní, väčšina však nemá úrokové sadzby hypoték dlhodobo fixované. Zvýšenie úrokov centrálnou bankou štyrikrát po sebe tak ich situáciu skomplikovalo. Centrálna banka Riksbank zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu naposledy v novembri na 2,5 %, pričom v apríli bola ešte nulová. Navyše, ďalšie zvýšenie sa očakáva na budúci mesiac.