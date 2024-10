Ceny dovozu aj vývozu do a z USA v septembri klesli

Washington 16. októbra (TASR) - Ceny dovozu do USA v septembri opäť klesli najmä vďaka prudkému zlacneniu pohonných hmôt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje federálneho ministerstva práce.



Dovozné ceny sa v septembri medzimesačne znížili o 0,4 % po tom, ako v auguste klesli o 0,2 %. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka boli nižšie o 0,1 %, čo predstavuje prvý medziročný pokles od februára.



"Dovozné ceny sa priamo nepremietajú do výrobných a spotrebiteľských cien, sú však signálom, že inflačné tlaky zostávajú tlmené a dodávajú určitú podporu ďalšiemu zníženiu sadzieb v novembri," uviedol Matthew Martin, hlavný ekonóm pre USA v spoločnosti Oxford Economics.



Ceny pohonných hmôt sa v septembri medzimesačne prepadli o 7 % po tom, ako v auguste klesli o 2,9 %. Bez započítania tohto poklesu dovozné ceny mierne vzrástli, a to o 0,1 %. Ministerstvo práce ďalej uviedlo, že vyššie ceny priemyselných dodávok a materiálov bez pohonných hmôt, spotrebného tovaru a automobilov viac ako kompenzovali nižšie ceny potravín, krmív a nápojov.



Vývozné ceny sa v septembri medzimesačne znížili o 0,7 % po tom, ako v auguste klesli o 0,9 %. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka klesli o 2,1 %, čo predstavuje najväčší medziročný pokles od januára.