Ceny dovozu aj vývozu v USA v septembri stagnovali
Autor TASR
Washington 3. decembra (TASR) - Štatistické oddelenie amerického ministerstva práce zverejnilo v stredu dlho odkladanú správu o vývoji cien dovozu aj vývozu v septembri 2025, ktorá prekvapila ekonómov. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.
Správa ukázala totiž, že ceny dovozu sa v septembri nezmenili oproti augustu, keď po revízii medzimesačne klesli o 0,1 %. Ekonómovia pritom očakávali, že ceny dovozu v septembri mierne vzrastú o 0,1 % po pôvodnom zvýšení o 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci.
Ministerstvo práce ďalej uviedlo, že aj ceny vývozu v septembri stagnovali po medzimesačnom poklese o 0,1 % v auguste. Aj v tomto prípade ekonómovia predpovedali nárast cien vývozu o 0,1 % po pôvodne nahlásenom zvýšení o 0,3 % mesiac predtým.
V medziročnom porovnaní ceny importu do USA v septembri 2025 vzrástli o 0,3 % po tom, ako v auguste zostali nezmenené a ceny exportu stúpli o 3,8 %, najstrmšie od decembra 2022, keď sa zvýšili o 4,6 %.
