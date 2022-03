Ceny dovozu aj vývozu v USA vo februári vzrástli

Washington 16. marca (TASR) - Ceny importu do USA sa vo februári zvýšili o niečo menej, ako ekonómovia očakávali, zatiaľ čo tempo rastu cien exportu sa zrýchlilo. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v stredu zverejnilo americké ministerstvo obchodu.



Podľa najnovších štatistík ceny dovozu do najväčšej svetovej ekonomiky vo februári stúpli o 1,4 % oproti januáru, keď po revízii medzimesačne vzrástli o 1,9 %.



Ekonómovia však očakávali, že sa rast cien dovozu vo februári spomalí na 1,5 % z pôvodných 2 % v januári pred revíziou.



Ministerstvo ďalej informovalo, že ceny exportu z USA sa vo februári zvýšili o 3 %, čo bolo rýchlejšie tempo ich rastu ako revidovaných 2,8 % v januári.



Tento výsledok, naopak, prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že sa rast cien exportu vo februári spomalí na 1,6 % z predbežných 2,9 % v predchádzajúcom mesiacu. Prispeli k tomu vyššie ceny sóje, kukurice a bavlny, ktoré vykompenzovali nižšie exportné ceny orechov.



V medziročnom porovnaní ceny importu do USA vo februári 2022 vyskočili o 10,9 % a exportu o 16,6 %.