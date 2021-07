Ceny dovozu do Nemecka aj v júni vzrástli a najviac za takmer 40 rokov

Wiesbaden 28. júla (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka aj v júni vzrástli najviac za takmer 40 rokov. Ukázali to v stredu predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Konkrétne sa ceny dovozu do najväčšej európskej ekonomiky v júni 2021 zvýšili medziročne o 12,9 % po náraste o 11,8 % v máji. Júnové tempo bolo najväčšie od októbra 1981, keď ceny importu stúpli o 13,6 % a prekonalo aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že import zdražie o 12,6 %.



Motorom rastu cien importu v júni bolo najmä zdraženie energií o 88,5 %, predovšetkým v dôsledku nízkeho porovnávacieho základu, keďže vlani v júni sa ešte len začali pomaly uvoľňovať blokády na zastavenie pandémie nového koronavírusu.



Po vylúčení ropy a výrobkov z minerálnych olejov sa dovozné ceny v júni zvýšili o 9,8 %.



V medzimesačnom porovnaní stúpli ceny importu do Nemecka v júni o 1,6 %, čo bolo tiež o niečo rýchlejšie tempo ako ich nárast o 1,5 %, ktorý predpovedali ekonómovia, ale spomalenie po májovom medzimesačnom zvýšení o 1,7 %.



Destatis informoval tiež, že aj medziročný rast cien exportu sa v júni zrýchlil na 5 % z májových 4,2 % a dosiahol najväčšie tempo od apríla 1982, keď ceny vývozu vyskočili o 5,6 %.



Medzimesačne stúpli dovozné ceny v júni o 0,8 %.