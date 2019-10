Wiesbaden 28. októbra (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka aj v septembri klesli, ale menej, ako ekonómovia očakávali. Ukázali to v pondelok najnovšie údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Konkrétne sa ceny dovozu do najväčšej európskej ekonomiky v septembri znížili medziročne o 2,5 % po augustovom poklese o 2,7 %. Analytici pritom očakávali, že sa tempo poklesu cien importu v septembri zvýši na 3 %.



V medzimesačnom porovnaní dovozné ceny v septembri ožili a vzrástli o 0,6 %, čím vykompenzovali augustový medzimesačný pokles o 0,6 %. Ekonómovia predpovedali, že ceny importu stúpnu v septembri miernejšie, o 0,1 %.



Bez cien ropy sa dovozné ceny v septembri medziročne znížili o 1,6 % a medzimesačne vzrástli o 0,4 %.



Štatistiky tiež ukázali, že ceny exportu z Nemecka boli v septembri v medziročnom porovnaní stabilné po augustovom poklese o 0,1 % a medzimesačne vzrástli o 0,1 %.