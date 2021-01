Ceny dovozu do Nemecka aj vývozné ceny v decembri klesli

Wiesbaden 29. januára (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka aj v poslednom mesiaci minulého roka klesli, ale o niečo menej, ako v novembri. Motorom ich poklesu bolo zníženie cien energií. Ukázali to v piatok údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Podľa štatistík sa ceny dovozu do najväčšej európskej ekonomiky v decembri medziročne znížili o 3,4 % po poklese o 3,8 % v novembri. Ekonómovia však očakávali, že klesnú menej, a to o 3,1 % percenta.



Medziročný pokles bol do veľkej miery spôsobený pádom cien energií, a to medziročne o 23,9 %. Po vylúčení energií sa dovozné ceny znížili medziročne o 0,7 %.



V medzimesačnom porovnaní však ceny energií v decembri stúpli o 7,1 % a dovozné ceny ako celok sa zvýšili na 0,6 %. To bolo síce mierne zrýchlenie po ich náraste o 0,5 % v novembri, ale ekonómovia predpovedali, že tempo ich rastu stúpne až na 0,9 %.



Za celý rok 2020 sa index dovozných cien v Nemecku znížil o 4,3 % oproti roku 2019, keď klesol o 1 %.



Štatistiky ukázali tiež, že nemecké vývozné ceny sa v decembri znížili medziročne rovnako ako v novembri, a to o 0,6 %. Medzimesačne vývozné ceny vzrástli o 0,1 %, čo bolo menej ako ich zvýšenie o 0,4 % v novembri.