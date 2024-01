Ceny dovozu do Nemecka klesli aj v decembri, 10. mesiac po sebe

Wiesbaden 31. januára (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka pokračovali v závere minulého roka v poklese, už 10. mesiac po sebe. Aj keď sa tempo poklesu opäť spomalilo, za celý rok 2023 klesli ceny dovozu najprudšie za posledných 14 rokov. Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch aj v decembri vývoj dovozných cien ovplyvnili najmä náklady na energie. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Ceny dovozu do Nemecka klesli v decembri medziročne o 8,5 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci zaznamenali pokles o 9 %. Dovozné ceny klesajú už od marca, pričom decembrový rozsah poklesu bol tretí najnižší za toto obdobie.



Destatis uviedol, že pod pokles sa najväčšou mierou podpísali ceny dovážaných energií. Tie klesli o 32,1 %. Znížili sa aj ceny dovážaných polotovarov, konkrétne o 7,2 %. Naopak, ceny kapitálových tovarov sa o 1,8 % zvýšili.



Oproti novembru klesli ceny dovozu do Nemecka o 1,1 %. Tempo poklesu sa tak výrazne zrýchlilo, keďže v novembri pokles predstavoval 0,1 %.



Za celý rok 2023 boli dovozné ceny v porovnaní s rokom 2022 nižšie o 8,3 %. Je to najvýraznejší pokles od roku 2009.



Destatis zároveň zverejnil údaje o vývoji cien exportu. Tie rovnako v decembri klesli, tempo poklesu sa však zrýchlilo. V novembri dosiahol medziročný pokles 2,2 %, v decembri potom ceny vývozu klesli o 2,4 %. Medzimesačne sa vývozné ceny v decembri znížili o 0,2 %, rovnakým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci.