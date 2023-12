Ceny dovozu do Nemecka klesli aj v novembri, tempo sa však zmiernilo

Wiesbaden 23. decembra (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka klesli aj v novembri, deviaty mesiac po sebe, tempo poklesu však bolo omnoho miernejšie než v predchádzajúcom mesiaci. Uviedol to v závere tohto týždňa nemecký štatistický úrad Destatis, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Podľa údajov Destatisu sa ceny dovozu do Nemecka znížili v novembri medziročne o 9 %. V októbri pokles dosiahol 13 % a v septembri 14,3 %. Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch bol za poklesom najmä bázický efekt, keď v dôsledku vojny na Ukrajine dovozné ceny v minulom roku prudko vzrástli.



Najvýraznejšie klesli ceny dovážaných energií, a to o 31,7 %. Znížili sa aj ceny dovážaných polotovarov, kde pokles dosiahol 8 %. Naopak, ceny kapitálových tovarov sa o 1,7 % zvýšili.



Oproti predchádzajúcemu mesiacu klesli ceny dovozu do Nemecka v novembri o 0,1 %. V októbri zaznamenali rast, konkrétne o 0,3 %.