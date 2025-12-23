< sekcia Ekonomika
Ceny dovozu do Nemecka klesli najprudšie za viac než 1,5 roka

Autor TASR
Wiesbaden 23. decembra (TASR) - Nemecko zaznamenalo pokles cien dovozu aj v novembri, už ôsmy mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa opäť zrýchlilo a dosiahlo viac než 1,5-ročné maximum. Informoval o tom v utorok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Podľa údajov Destatisu klesli v novembri ceny dovozu do Nemecka medziročne o 1,9 % po októbrovom poklese na úrovni 1,4 % a septembrovom na úrovni 1 %. Ceny klesajú nepretržite od apríla tohto roka, pričom novembrové tempo poklesu bolo najvýraznejšie od marca 2024.
Najvýraznejšie sa pod pokles cien dovozu podpísali ceny dovážaných energií, ktoré klesli medziročne o 15,7 %. Bez ich započítania sa dovozné ceny znížili o 0,3 %. Klesli však aj ceny kapitálových tovarov (- 0,5 %), ako aj dovážaných agroproduktov, kde pokles dosiahol 3,2 %. V rámci poľnohospodárskych produktov výrazne klesli ceny kakaa, konkrétne o 28 %.
V medzimesačnom porovnaní sa ceny dovozu do Nemecka v novembri zvýšili, a to o 0,5 %. Tempo rastu sa tak zrýchlilo, keď v októbri oproti septembru vzrástli o 0,2 %, zatiaľ čo analytici očakávali rast iba o 0,1 %. Medzimesačne sa tak ceny dovozu zvýšili tretí mesiac po sebe.
