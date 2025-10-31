< sekcia Ekonomika
Ceny dovozu do Nemecka klesli najslabším tempom za takmer pol roka
Ceny dovozu do Nemecka klesli v septembri medziročne o 1 % po 1,5-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Wiesbaden 31. októbra (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka pokračovali v septembri v poklese, jeho tempo však bolo najslabšie za takmer pol roka. Celkový vývoj dovozných cien ovplyvnili najmä ceny dovážaných energií, ktoré síce klesli, avšak podstatne miernejšie než v predchádzajúcom období. Uviedol to v piatok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Ceny dovozu do Nemecka klesli v septembri medziročne o 1 % po 1,5-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to pokles dovozných cien už šiesty mesiac v rade, avšak najslabším tempom od apríla, v ktorom sa pokles začal.
Najvýraznejšie klesli ceny dovážaných energií, tempo poklesu sa však spomalilo. V auguste klesli medziročne o 15,6 %, v septembri o 11 %. Ceny kapitálových tovarov klesli o 0,5 % a ceny polotovarov o 0,4 %. Ich pokles čiastočne kompenzoval rast cien dovážaných spotrebných tovarov, ktorý dosiahol 1,1 %.
Oproti predchádzajúcemu mesiacu ceny dovozu do Nemecka vzrástli v septembri o 0,2 % po augustovom poklese o 0,5 %. Výsledok, ktorý predstavuje prvý medzimesačný rast cien dovozu za sedem mesiacov, tak prekvapil, keďže analytici počítali s 0,2-percentným poklesom.
Klesli aj ceny vývozu, a to medziročne o 0,6 %. V auguste sa o 0,5 % zvýšili. V medzimesačnom porovnaní ceny vývozu stagnovali.
