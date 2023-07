Ceny dovozu do Nemecka klesli najvýraznejšie za takmer 14 rokov

Wiesbaden 31. júla (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka klesli v júni štvrtý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu dosiahlo takmer 14-ročné maximum. Vývoj cien, ktoré klesli výraznejšie, než sa čakalo, ovplyvnili najmä ceny dovážaných energií. Uviedol to v pondelok nemecký štatistický úrad Destatis.



Ceny dovozu klesli v júni medziročne o 11,4 %, zatiaľ čo v máji pokles dosiahol 9,1 %, oznámil Destatis, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics. Analytici so zrýchlením poklesu počítali, očakávali však, že dovozné ceny klesnú o 10,7 %.



Júnové tempo poklesu bolo najvýraznejšie od septembra 2009. Veľkou mierou sa pod najnovší vývoj podpísal prudký pokles cien dovážaných energií, ktorý dosiahol 44,9 %, z toho ceny zemného plynu klesli o 50,6 %. Bez započítania cien energií klesli ceny dovozu do Nemecka medziročne o 2 %.



V medzimesačnom porovnaní klesli dovozné ceny o 1,6 %. Tempo poklesu sa mierne zrýchlilo, keď v máji oproti aprílu ceny klesli o 1,4 %. Ekonómovia pritom počítali so spomalením tempa poklesu, konkrétne na 0,7 %.



Pokles zaznamenali aj ceny vývozu, ktoré v máji dosiahli mierny rast. Ceny exportu klesli v júni medziročne o 0,9 % po 0,1-percentnom raste v máji. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom dosiahol pokles vývozných cien v júni 0,1 % po májovom poklese na úrovni 0,4 %.