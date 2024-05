Ceny dovozu do Nemecka klesli, pokles bol najslabší za viac než rok

Wiesbaden 31. mája (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka pokračovali v apríli v poklese, tempo poklesu sa však zmiernilo na najnižšiu úroveň za viac než rok. Informoval o tom v piatok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Ceny dovozu do Nemecka klesli v apríli medziročne o 1,7 % potom, ako v predchádzajúcom mesiaci zaznamenali pokles o 3,6 %. Dovozné ceny klesli už 14. mesiac v rade a uvedené tempo poklesu bolo za toto obdobie najnižšie.



Výsledky boli takmer v súlade s očakávaniami trhov. Tie počítali so spomalením poklesu dovozných cien na 1,8 %.



Pod zmiernenie tempa poklesu sa veľkou mierou podpísali ceny dovážaných energií. Tie klesli o 7 %, pričom v marci pokles dosiahol 15,1 %. Znížili sa aj ceny dovážaných polotovarov, a to o 4,1 %, zatiaľ čo v marci klesli o 5,9 %.



Naopak, vzrástli ceny dovážaných agroproduktov, spotrebného tovaru a kapitálových tovarov. V prípade poľnohospodárskych výrobkov vzrástli o 1,7 %, v prípade spotrebného tovaru o 1,5 % a pri kapitálových tovaroch sa zvýšili o 0,3 %.



Na medzimesačnej báze sa ceny dovozu do Nemecka zvýšili v apríli o 0,7 %. Tempo rastu sa tak zrýchlilo, keď marci dovozné ceny vzrástli o 0,4 %.