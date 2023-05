Ceny dovozu do Nemecka klesli v apríli najprudšie za viac než 13 rokov

Wiesbaden 31. mája (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka v apríli klesli, pričom tempo poklesu bolo najprudšie za viac než 13 rokov. Dôvodom bol najmä prudký pokles cien energií. Uviedol to v stredu nemecký štatistický úrad Destatis, ktorého údaje zverejnil server RTTNews.



Ceny dovozu klesli minulý mesiac medziročne o 7 %, čo je najprudšie tempo poklesu od októbra 2009. Na porovnanie, v marci klesli ceny dovozu o 3,8 %. Analytici so zrýchlením poklesu dovozných cien počítali, očakávali však, že pokles sa zrýchli v priemere na 5,9 %.



Najviac to ovplyvnili ceny dovážaných energií, ktoré v apríli klesli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 31,8 %. Pred rokom boli ceny energií vysoké najmä v dôsledku útoku Ruska na Ukrajinu. Bez započítania cien energií ceny dovozu klesli medziročne o 0,6 %.



Klesli aj ceny dovážaných polotovarov, a to o 6,5 %. Naopak, ceny spotrebných tovarov sa zvýšili o 4,6 % a ceny kapitálových tovarov vzrástli o 4,7 %.



V medzimesačnom porovnaní ceny dovozu do Nemecka v apríli klesli o 1,7 %. V predchádzajúcom mesiaci pokles dosiahol 1,1 %. Ekonómovia počítali s miernejším poklesom dovozných cien a očakávali, že dosiahne 0,5 %.



Naopak, ceny nemeckého vývozu sa v apríli medziročne zvýšili o 1,1 %. Tempo rastu sa tak výrazne spomalilo, keď v marci dosiahol rast cien vývozu 2,3 %.



V medzimesačnom porovnaní ceny vývozu klesli, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. V marci ceny exportu klesli oproti februáru o 0,2 %, v apríli v porovnaní s marcom dosiahol pokles 0,4 %.