Ceny dovozu do Nemecka klesli najvýraznejším tempom za vyše roka
Autor TASR
Wiesbaden 30. septembra (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka pokračovali v poklese aj v auguste, už piaty mesiac v rade, pričom tempo poklesu bolo najvýraznejšie za viac než rok. Podpísali sa pod to ceny energií, ktoré klesli o takmer 16 %. Uviedol to v utorok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.
Ceny dovozu klesli v auguste oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 1,5 % po 1,4-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Augustový pokles je tak najprudší od apríla 2024.
Za zrýchlením poklesu sú tak ako v minulých mesiacoch ceny energií. Tie sa v auguste v medziročnom porovnaní znížili o 15,6 %. Bez ich započítania ceny dovozu do Nemecka stagnovali.
Klesli aj ceny polotovarov (1 %), ďalej kapitálových tovarov (0,5 %), ako aj tovarov dlhodobej spotreby. Tie zaznamenali pokles o 1,1 %. Vzrástli iba ceny tovarov krátkodobej spotreby, a to o 2 %.
V medzimesačnom porovnaní zaznamenali ceny dovozu do Nemecka v auguste pokles o 0,5 %. Aj v tomto prípade sa tempo poklesu mierne zrýchlilo, keď v júli klesli o 0,4 %.
Čo sa týka cien vývozu, tie v auguste pokračovali v raste, tempo rastu sa však zmiernilo. Zatiaľ čo v júli vzrástli medziročne o 0,6 %, v auguste rast dosiahol 0,5 %. Oproti predchádzajúcemu mesiacu ale klesli o 0,1 % po 0,2-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci.
