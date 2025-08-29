< sekcia Ekonomika
Ceny dovozu do Nemecka klesli v júli výraznejšie, než sa čakalo
Wiesbaden 29. augusta (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka klesli v júli štvrtý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu prekonalo očakávania. Dôvodom pokračujúceho poklesu dovozných cien sú najmä ceny dovážaných energií. V piatok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.
Ceny dovozu do Nemecka klesli v júli medziročne o 1,4 %. To je rovnaké tempo poklesu ako v predchádzajúcom mesiaci, čo znamená, že pokračovali v najprudšom poklese od apríla 2024. Ekonómovia však počítali so spomalením poklesu na 1,2 %.
Za pokračovaním poklesu je najmä prudký pokles cien dovážaných energií. Tie klesli o 12,5 %. Bez ich započítania zaznamenalo Nemecko pokles cien dovozu iba o 0,2 %.
Klesli aj ceny dovážaných polotovarov a kapitálových tovarov. V prvom prípade sa znížili o 1,5 % a v druhom o 0,5 %.
Na druhej strane, ceny dovážaného spotrebného tovaru vzrástli o 1,6 %. V rámci tohto segmentu sa najviac zvýšili ceny potravín, kde rast dosiahol 9,4 %. Najprudšie rástli ceny dovážaného pomarančového džúsu (41,6 %), kávy (34,5 %) a hovädzieho mäsa (30,9 %).
Dovozné ceny zaznamenali pokles aj v medzimesačnom porovnaní. V júli oproti júnu klesli o 0,4 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci stagnovali.
