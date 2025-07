Ceny dovozu do Nemecka klesli v júni najvýraznejšie za vyše roka

Wiesbaden 31. júla (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka pokračovali v júni v poklese, už tretí mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo na najvyššiu úroveň za viac než rok. Na druhej strane, bolo miernejšie, než očakávali ekonómovia. Údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil nemecký štatistický úrad Destatis, priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.



Ceny dovozu do Nemecka klesli v júni medziročne o 1,4 %. V predchádzajúcom mesiaci predstavoval pokles 1,1 % a v apríli 0,4 %. Zároveň to predstavuje najvýraznejší pokles od apríla 2024, keď ceny dovozu klesli o 1,7 %. Pokles bol však miernejší, než predpokladali analytici. Tí počítali so zrýchlením poklesu dovozných cien na 1,6 %.



Za júnovým vývojom cien dovozu sú najmä ceny dovážaných energií. Tie klesli o 13,6 %. Bez ich započítania zaznamenali ceny dovozu do Nemecka mierny rast o 0,1 %.



Klesli aj ceny polotovarov a kapitálových tovarov. V prvom prípade pokles dosiahol 1,2 % a v druhom 0,5 %.



Naopak, ceny spotrebného tovaru sa o 2,1 % zvýšili, za čím sú najmä ceny tovarov krátkodobej spotreby. Tie vzrástli o 8 %, pričom najvýraznejšie ich ovplyvnili ceny potravín a v rámci nich najmä ceny kávy, hovädzieho mäsa a čokolády. Ceny kávy vzrástli o 36,1 %, čokolády o 34,2 % a hovädzieho mäsa o 33,5 %.



Na medzimesačnej báze sa ceny dovozu nemenili. V máji zaznamenali oproti aprílu pokles o 0,7 %.