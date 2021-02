Wiesbaden 26. februára (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka pokračovali aj v januári v poklese, ale pomalším tempom ako v závere minulého roka. Ukázali to v piatok údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Podľa štatistík sa ceny dovozu do najväčšej európskej ekonomiky v januári medziročne znížili o 1,2 % po poklese o 3,4 % v decembri. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa tempo ich poklesu v januári spomalí menej, na 2,1 %.



K medziročnému zníženiu importných cien v januári vo veľkej miere prispel pád cien dovážaných energií o 13,1 %. Po vylúčení cien energií boli dovozné ceny o 0,3 % vyššie ako pred rokom, v januári 2020.



V medzimesačnom porovnaní ceny januárového importu vzrástli o 1,9 %, čo bolo citeľne viac ako v decembri, keď sa zvýšili o 0,6 %. Tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali medzimesačný nárast cien importu o 0,9 %.



Destatis zverejnil aj údaje o cenách exportu, ktoré v januári medziročne vzrástli, prvýkrát za 11 mesiacov, a to o 0,1 % po decembrovom poklese o 0,6 %.



Medzimesačne sa vývozné ceny zvýšili o 0,9 %, čo bolo rýchlejšie tempo ako ich nárast o 0,1 % v decembri.