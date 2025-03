Ceny dovozu do Nemecka rástli vo februári najvýraznejšie za dva roky

Wiesbaden 31. marca (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka zrýchlili vo februári tempo rastu, ktoré dosiahlo najvyššiu úroveň za posledné dva roky. Uviedol to v pondelok nemecký štatistický úrad Destatis. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Ceny dovozu sa vo februári zvýšili medziročne o 3,6 % po januárovom raste na úrovni 3,1 %. Februárové tempo rastu dovozných cien je tak najvyššie od januára 2023.



Vývoj cien dovozu výrazne ovplyvnili ceny spotrebného tovaru, v rámci ktorého prudší rast zaznamenali najmä ceny tovarov dlhodobej spotreby. Tie sa zvýšili o 5,2 %, zatiaľ čo ceny dovážaných tovarov krátkodobej spotreby o 2,1 %. Celkovo tak ceny dovážaného spotrebného tovaru vzrástli o 4,5 %.



Vysoký rast zaznamenali aj ceny dovážaných poľnohospodárskych produktov a energií. V prvom prípade rast dosiahol 13,7 % a v druhom 9,8 %. Okrem toho, ceny polotovarov vzrástli o 2,9 % a kapitálových tovarov o 0,5 %.



V medzimesačnom porovnaní sa ceny dovozu do Nemecka zvýšili vo februári o 0,3 %, zatiaľ čo v januári rast dosiahol 1,1 %. Aj keď tempo rastu sa výrazne spomalilo, výsledky nesplnili očakávania analytikov. Tí počítali s medzimesačným poklesom cien dovozu o 0,1 %.



Ceny nemeckého exportu vzrástli vo februári v medziročnom porovnaní o 2,5 %. V tomto prípade to bol najvyšší rast od marca 2023. V januári sa zvýšili o 2,4 %.



Medzimesačne sa ceny vývozu zvýšili o 0,3 %. Na porovnanie, v januári rástli 0,7-percentným tempom.