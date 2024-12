Ceny dovozu do Nemecka sa v novembri vrátili k rastu

Wiesbaden 23. decembra (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka sa po dvoch mesiacoch poklesu vrátili v novembri k rastu. Výrazne vzrástli ceny dovážaných poľnohospodárskych komodít, čiastočne však výsledky ovplyvnili aj ceny energií, ktoré spomalili tempo poklesu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews, ktorý zverejnil údaje štatistického úradu Destatis.



Úrad v pondelok oznámil, že ceny dovozu do Nemecka vzrástli v novembri medziročne o 0,6 %. V predchádzajúcom mesiaci klesli, konkrétne o 0,8 %.



V medzimesačnom porovnaní pokračovali dovozné ceny v raste, pričom tempo rastu sa zrýchlilo. Zatiaľ čo v októbri sa oproti septembru zvýšili o 0,6 %, v novembri rast dosiahol 0,9 %. Ekonómovia pritom počítali so spomalením tempa rastu na 0,5 %.



Ceny dovážaných spotrebných tovarov vzrástli v novembri medziročne o 3,4 % a ceny poľnohospodárskych produktov o 8,5 %. Zvýšili sa aj ceny polotovarov (o 1,1 %) a ceny kapitálových tovarov, kde rast dosiahol 0,3 %.



Za novembrovými údajmi sú však čiastočne aj ceny energií. Tie síce opäť klesli, tempo poklesu sa však výrazne spomalilo. V októbri klesli o 14,1 %, v novembri potom pokles predstavoval 8,2 %.



Čo sa týka cien vývozu, tie v novembri pokračovali v raste, ktorý bol dvojnásobne výraznejší než v predchádzajúcom mesiaci. Zatiaľ čo v októbri sa zvýšili o 0,6 %, v novembri vzrástli o 1,2 %. V medzimesačnom porovnaní pokračovali v raste o 0,3 %.