Ceny dovozu do Nemecka v apríli nečakane klesli

Wiesbaden 28. mája (TASR) - Po vyše dvojpercentnom raste v marci zaznamenali dovozné ceny v Nemecku v apríli nečakaný medziročný pokles, prvý za šesť mesiacov. Ich vývoj ovplyvnili najmä ceny energií. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Ceny dovozu do Nemecka klesli v apríli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 0,4 %, zatiaľ čo v marci zaznamenali rast o 2,1 %. Je to prvý medziročný pokles dovozných cien od októbra minulého roka. Výsledok zároveň zaostal za očakávaniami analytikov, ktorí počítali so spomalením rastu cien na 0,1 %.



Pod pokles cien dovozu sa podpísali najmä ceny dovážaných energií, ktoré klesli o 11,2 %. V rámci nich prudký pokles zaznamenali ceny dovážanej ropy a čierneho uhlia, pričom v prvom prípade pokles dosiahol 25,3 % a v druhom 23,1 %. Bez započítania cien energií zaznamenali ceny dovozu do Nemecka v apríli medziročný rast o 0,8 %.



Znížili sa aj ceny dovážaných polotovarov a kapitálových tovarov, v tomto prípade bol však pokles minimálny. Ceny polotovarov klesli o 0,1 % a ceny kapitálových tovarov o 0,2 %. Naopak, ceny spotrebného tovaru vzrástli, konkrétne o 2,6 %.



Na medzimesačnej báze zaznamenali dovozné ceny v apríli pokles o 1,7 % po marcovom poklese o 1 %. Klesli tak druhý mesiac po sebe a zároveň najvýraznejšie od apríla 2020. Aj v tomto prípade boli údaje odlišné, než očakávali analytici, ktorí počítali so zrýchlením tempa poklesu na 1,4 %.