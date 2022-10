Wiesbaden 7. októbra (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka v auguste opäť strmo vzrástli, najviac od roku 1974 a prekonali aj odhady ekonómov. Prispeli k tomu najmä ceny energií. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v piatok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis.



Podľa štatistík sa dovozné ceny v najväčšej európskej ekonomike v auguste 2022 medziročne zvýšili o 32,7 %. To bol ich najväčší nárast od marca 1974 a prekonal aj prognózy trhu, ktorý očakával, že stúpnu o 29,9 %.



Štatistiky ukázali, že náklady na dovážanú energiu vzrástli v auguste o 162,4 %, pričom ceny zemného plynu vyskočili o 306,3 %, uhlia o 192,1 % a ropy o 58,8 %.



Ceny dovozu do Nemecka bez energií sa v auguste zvýšili medziročne o 30,1 %. V medzimesačnom porovnaní stúpli dovozné ceny o 4,3 %, čo bolo tiež viac ako ich nárast o 2 %, ktorý očakávali analytici.



Destatis informoval tiež, že ceny nemeckého exportu sa v auguste 2022 zvýšili medziročne o 18,6 %, najstrmšie od októbra 1974 počas prvej ropnej krízy a medzimesačne stúpli o 2,1 %.