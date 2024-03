Ceny dovozu do Nemecka v januári opäť klesli, 11. mesiac po sebe

Wiesbaden 22. marca (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka pokračovali aj v prvom mesiaci 2024 v poklese, už 11. mesiac po sebe. A tempo ich poklesu sa opäť spomalilo. Ukázali to v piatok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správ portálov RTTNews a tradingeconomics.



Zo štatistík vyplýva, že index dovozných cien v najväčšej európskej ekonomike v januári 2024 klesol medziročne o 5,9 % po znížení o 7 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia pritom očakávali, že sa tempo jeho poklesu v januári zrýchli na 7,4 %. Ceny importu klesajú od marca 2023.



K januárovému poklesu dovozných cien prispeli najmä nižšie náklady na energie (-27,7 %), a to najmä na zemný plyn (-47,2 %), elektrinu (-34,1 %) aj ropu (-3,2 %).



Bez cien energií boli dovozné ceny v januári medziročne nižšie o 2,5 %.



V medzimesačnom porovnaní ceny importu stagnovali, zatiaľ čo analytici predpovedali, že sa znížia o 0,3 %.



Aj exportné ceny sa v januári medziročne znížili, ale miernejším tempom ako importné, o 1,4 %, a v medzimesačnom porovnaní stúpli o 0,1 %.