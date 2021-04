Ceny dovozu do Nemecka v marci vzrástli najprudšie za vyše desať rokov

Wiesbaden 28. apríla (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka v marci vzrástli najprudšie za takmer desať rokov. Dôvodom bolo najmä prudké zvýšenie cien energií. Informoval o tom vo štvrtok spolkový štatistický úrad Destatis.



Podľa najnovších údajov sa ceny dovozu do najväčšej európskej ekonomiky v marci medziročne zvýšili o 6,9 %. To bol oveľa strmší nárast ako o 1,4 % vo februári a najväčší skok dovozných cien od apríla 2011, keď stúpli o 7,7 %.



Marcový výsledok prekonal aj odhady ekonómov, ktorí predpovedali zvýšenie cien importu o 6 %.



Na zrýchlení rastu dovozných cien sa podieľalo najmä medziročné zdraženie energií až o 56,7 %. Bez energií stúpli ceny importu do Nemecka v marci len o 3 %.



Destatis pripomenul, že ceny energií boli v rovnakom mesiaci minulého roka mimoriadne nízke v dôsledku pandémie nového koronavírusu, ktorá vypukla práve v marci a spôsobila krízu a oslabenie dopytu.



Medzimesačne sa dovozné ceny v Nemecku zvýšili v marci o 1,8 % po februárovom náraste o 1,7 %, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že stúpnu o 1 %.



Destatis uviedol tiež, že aj medziročný rast vývozných cien sa v marci zrýchlil, a to na 2,2 % z 0,7 % vo februári. A v medzimesačnom porovnaní exportné ceny stúpli o 0,8 % po februárovom zvýšení o 0,5 %.