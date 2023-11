Ceny dovozu do Nemecka v októbri klesli, už ôsmy mesiac po sebe

Wiesbaden 29. novembra (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka v októbri klesli, už ôsmykrát po sebe a menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Dôvodom je najmä bázický efekt vzhľadom na vlaňajší vysoký porovnávací základ po strmom náraste cien v dôsledku vojny na Ukrajine. Uviedol to v stredu nemecký spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.



Podľa štatistík sa ceny dovozu do Nemecka v októbri 2023 znížili medziročne o 13 % po poklese o 14,3 % v septembri. Tento výsledok prekonal aj odhady ekonómov, ktorí očakávali pokles dovozných cien v októbri o 13,4 %.



Destatis ďalej uviedol, že ceny dovážaných energií sa v októbri prepadli medziročne o 43,5 %, pričom ceny zemného plynu klesli až o 65,3 %. Znížili sa aj ceny čierneho uhlia (-45,2 %), elektriny (-43,3 %), produktov z minerálnych olejov (-21,1 %) a ropy (-9,4 %). Okrem toho klesli ceny dovážaných polotovarov (-8,6 %), poľnohospodárskych výrobkov (-1,8 %), tovarov dlhodobej spotreby (-0,6 %) a krátkodobej spotreby (-0,7 %). Naopak, ceny kapitálových produktov vzrástli o 1,8 %.