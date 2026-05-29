Ceny dovozu do Nemecka vzrástli najprudšie za viac než tri roky
Ceny dovozu do Nemecka vzrástli v apríli medziročne o 5,3 %, zatiaľ čo v marci sa zvýšili o 2,3 %. Aprílový rast je tak najprudší od januára 2023.
Autor TASR
Wiesbaden 29. mája (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka zrýchlili v apríli tempo rastu na viac než dvojnásobok v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci, pričom rast bol najvýraznejší za viac než tri roky. Dôvodom je prudké zvýšenie cien dovážaných energií a polotovarov, čo je dôsledok vojny na Blízkom východe. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Vývoj dovozných cien najvýraznejšie ovplyvnili ceny dovážaných energií, ktoré sa zvýšili o 31 %. To je najprudší rast od októbra 2022. Výrazne vzrástli aj ceny dovážaných polotovarov, konkrétne o 7,8 %. Rast zaznamenali aj ceny kapitálových tovarov, a to o 1,5 %.
Naopak, ceny dovážaných spotrebných tovarov klesli o 1,4 %, pričom vývoj týchto cien výraznejšie ovplyvnili ceny tovarov krátkodobej spotreby. Tie sa znížili o 1,7 %. Ceny tovarov dlhodobej spotreby zaznamenali pokles o 0,2 %.
Na medzimesačnej báze sa ceny dovozu do Nemecka zvýšili v apríli o 1,2 %. V porovnaní s marcovým rastom o 3,6 % sa rast výrazne zmiernil, ekonómovia však očakávali, že tempo rastu sa spomalí ešte výraznejšie, konkrétne na 1,1 %.
