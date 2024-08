Ceny dovozu do Nemecka vzrástli v júli druhý mesiac v rade

Wiesbaden 30. augusta (TASR) - Po raste v júni, ktorý bol prvý za 16 mesiacov, zaznamenali ceny dovozu do Nemecka rast aj minulý mesiac, pričom tempo rastu sa mierne zrýchlilo. Poukázali na to údaje, ktoré v piatok zverejnil nemecký štatistický úrad Destatis. Informovala o tom agentúra DPA.



Ceny dovozu do Nemecka vzrástli v júli medziročne o 0,9 %. V júni, v ktorom sa zvýšili prvýkrát od februára 2023, zaznamenali rast o 0,7 %. Pod zrýchlenie rastu sa veľkou mierou podpísali vyššie ceny poľnohospodárskych produktov a spotrebného tovaru.



Ceny dovážaných poľnohospodárskych produktov vzrástli v júli o 7,6 %. V prípade spotrebného tovaru sa ceny dovozu zvýšili o 2,3 %. Mierne vzrástli aj ceny dovážaných energií, konkrétne o 1,7 %. Ceny dovážaných polotovarov a kapitálových tovarov stagnovali.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenali ceny dovozu do Nemecka v júli pokles o 0,4 %, zatiaľ čo v júni sa v tomto rozsahu zvýšili. Analytici očakávali, že dovozné ceny sa v júli meniť nebudú.



V raste pokračovali i ceny vývozu, pričom aj v tomto prípade sa tempo rastu zrýchlilo. V júni vzrástli medziročne o 0,6 %, v júli ich rast dosiahol 0,8 %. Na medzimesačnej báze zaznamenali ceny exportu pokles o 0,1 %, zatiaľ čo v júni o 0,3 % vzrástli.