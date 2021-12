Ceny dovozu do Nemecka vzrástli v novembri najvýraznejšie za 47 rokov

Wiesbaden 23. decembra (TASR) - Nemecké dovozné ceny vzrástli v novembri medziročne takmer o štvrtinu a zaznamenali tak najvýraznejší rast za posledných 47 rokov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Ceny dovozu do Nemecka vzrástli v novembri oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 24,7 % po raste o 21,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Tempo rastu tak prekonalo odhady analytikov, ktorí počítali so zrýchlením rastu na 22,3 %. Novembrový údaj zároveň predstavuje najvýraznejší rast cien dovozu od októbra 1974, v ktorom sa dovozné ceny zvýšili o 28,8 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ceny dovozu zvýšili v novembri o 3 %. Tempo rastu sa tak zmiernilo, keď v októbri rast dosiahol 3,8 %. Bolo však omnoho výraznejšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali so spomalením rastu na 1,1 %.



Dôvodom je prudký rast cien dovážaných energií. Tie sa v novembri zvýšili medziročne o 159,5 %, čo ovplyvnili najmä ceny plynu. Tieto ceny vzrástli v novembri oproti rovnakému obdobiu minulého roka až o 270,9 %. O 100,4 % sa zasa zvýšili ceny ropy.



Vývozné ceny vzrástli v novembri medziročne o 9,9 %. V tomto prípade ide o najvýraznejší rast od januára 1975, v ktorom sa zvýšili o 10,5 %. V októbri ceny vývozu vzrástli medziročne o 9,5 %. Medzimesačne sa nemecké vývozné ceny zvýšili o 0,8 %.