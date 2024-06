Ceny dovozu do Nemecka zaznamenali najslabší pokles za vyše roka

Wiesbaden 28. júna (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka zaznamenali pokles aj v máji, tempo poklesu sa však prudko spomalilo a bolo najslabšie za viac než rok. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. Informoval o tom portál tradingeconomics.



Ceny dovozu do Nemecka klesli v máji medziročne o 0,4 %, oznámil Destatis. Na porovnanie, v apríli pokles predstavoval 1,7 % a napríklad v prvom mesiaci roka takmer 6 %. Ceny dovozu klesli už 15. mesiac v rade, pričom májové tempo poklesu bolo za toto obdobie najslabšie.



Výsledky boli zároveň takmer v súlade s očakávaniami trhov. Tie počítali so spomalením poklesu dovozných cien na 0,3 %.



Výrazne sa zmiernil pokles cien energií. Tie klesli v máji iba o 0,1 %. Na jednej strane výrazne klesli ceny elektriny, uhlia a zemného plynu, na druhej zhruba rovnakým tempom vzrástli ceny dovážanej ropy a produktov z minerálnych olejov.



Znížili sa aj ceny dovážaných polotovarov (2,6 %). Naopak, vzrástli ceny dovážaných agroproduktov (5,8 %), spotrebného tovaru (1,3 %) a kapitálových tovarov, kde rast dosiahol 0,2 %.