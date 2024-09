Ceny dovozu do USA aj vývozu v auguste klesli

Washington 13. septembra (TASR) - Ceny dovozu do USA v auguste klesli. A to najviac za osem mesiacov v dôsledku nižších nákladov na palivá a potravinárske výrobky. To naznačuje, že miera inflácie sa bude v nasledujúcich mesiacoch ďalej znižovať. Aj ceny vývozu minulý mesiac klesli viac, ako ekonómovia očakávali. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa najnovších údajov Úradu pre štatistiku na ministerstve práce ceny importu do USA v auguste klesli medzimesačne o 0,3 %, najviac od decembra 2023, po nerevidovanom náraste o 0,1 % v júli. Ekonómovia pritom očakávali, že sa dovozné ceny v sledovanom období znížia o 0,2 %.



Za 12 mesiacov do konca augusta sa dovozné ceny zvýšili o 0,8 % po náraste o 1,7 % v júli.



Štatistiky ukázali tiež, že aj ceny vývozu z USA v auguste 2024 klesli, a to medzimesačne o 0,7 %, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že sa znížia len o 0,1 % po smerom nadol revidovanom náraste o 0,5 % v júli.



V medziročnom porovnaní ceny exportu v auguste 2024 klesli takisto o 0,7 %. To kontrastuje s ich zvýšením o 1,2 % v júli.



Očakáva sa, že Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, na budúci týždeň odštartuje dlho očakávaný cyklus uvoľňovania menovej politiky. Analytici predpovedajú, že zníži kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov.



Americká centrálna banka udržiavala svoju referenčnú jednodňovú úrokovú sadzbu v rozsahu 5,25 % - 5,50 % už viac ako rok, pričom ju v rokoch 2022 a 2023 zvýšila o 525 bázických bodov.