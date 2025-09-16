Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Ekonomika

Ceny dovozu do USA aj vývozu v auguste vzrástli

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Ministerstvo práce uviedlo, že ceny dovozu sa v auguste zvýšili o 0,3 % oproti júlu, keď po revízii smerom nadol medzimesačne vzrástli o 0,2 %.

Autor TASR
Washington 16. septembra (TASR) - Ceny dovozu do USA aj vývozu v auguste 2025 prekvapujúco vzrástli. Oznámilo to v utorok štatistické oddelenie amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Ministerstvo práce uviedlo, že ceny dovozu sa v auguste zvýšili o 0,3 % oproti júlu, keď po revízii smerom nadol medzimesačne vzrástli o 0,2 %. Ekonómovia pritom očakávali, že augustové ceny importu mierne klesnú, o 0,1 % po tom, ako predbežný odhad za júl pôvodne signalizoval ich nárast o 0,4 %.

Aj ceny vývozu z USA v auguste medzimesačne vzrástli o 0,3 %, rovnako ako v júli po revízii smerom nahor, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že ceny vývozu zostanú nezmenené v porovnaní s pôvodne hláseným nárastom o 0,1 % v júli.

V medziročnom porovnaní sa dovozné ceny v USA v auguste 2025 nezmenili a ceny vývozu vzrástli o 3,4 %.
.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda