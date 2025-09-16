< sekcia Ekonomika
Ceny dovozu do USA aj vývozu v auguste vzrástli
Ministerstvo práce uviedlo, že ceny dovozu sa v auguste zvýšili o 0,3 % oproti júlu, keď po revízii smerom nadol medzimesačne vzrástli o 0,2 %.
Autor TASR
Washington 16. septembra (TASR) - Ceny dovozu do USA aj vývozu v auguste 2025 prekvapujúco vzrástli. Oznámilo to v utorok štatistické oddelenie amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Ministerstvo práce uviedlo, že ceny dovozu sa v auguste zvýšili o 0,3 % oproti júlu, keď po revízii smerom nadol medzimesačne vzrástli o 0,2 %. Ekonómovia pritom očakávali, že augustové ceny importu mierne klesnú, o 0,1 % po tom, ako predbežný odhad za júl pôvodne signalizoval ich nárast o 0,4 %.
Aj ceny vývozu z USA v auguste medzimesačne vzrástli o 0,3 %, rovnako ako v júli po revízii smerom nahor, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že ceny vývozu zostanú nezmenené v porovnaní s pôvodne hláseným nárastom o 0,1 % v júli.
V medziročnom porovnaní sa dovozné ceny v USA v auguste 2025 nezmenili a ceny vývozu vzrástli o 3,4 %.
