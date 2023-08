Ceny dovozu do USA aj vývozu v júli ožili a vzrástli

Washington 15. augusta (TASR) - Ceny dovozu do USA aj vývozu v júli ožili a po júnovom poklese vzrástli. Tempo ich rastu pritom prekonalo odhady analytikov. Oznámilo to v utorok americké ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.



Podľa ministerstva sa ceny dovozu do USA v júli 2023 zvýšili medzimesačne o 0,4 % po júnovom revidovanom poklese o 0,1 %.



Ekonómovia pritom odhadovali, že ceny importu stúpnu v júli o 0,2 % pre vyššie náklady na palivo a potraviny. Konkrétne, ceny dovážaných palív vzrástli o 3,6 %, keďže pokračoval rast cien ropy (3,5 %), a prvýkrát od januára 2023 sa zvýšili aj ceny zemného plynu (12,1 %).



Ceny dovážaných potravín a nápojov medzitým vzrástli o 2,5 %. Inflácia sa zrýchlila aj pri importe automobilov a kapitálových produktov. Na druhej strane ceny priemyselných dodávok bez palív a materiálov klesli o 1,4 % a ceny spotrebného tovaru sa znížili o 0,1 %.



V medziročnom porovnaní sa ceny dovozu do USA v júli znížili o 4,4 % po prepade o 6,1 % v júni. Dovozné ceny klesajú medziročne už šesť mesiacov v rade.



Ceny dovážaných tovarov z Číny klesli v júli medzimesačne o 0,2 %, pričom medzimesačný nárast nezaznamenali už od októbra 2022. A medziročne sa znížili o 2,3 %, najviac od novembra 2009.



Ministerstvo uviedlo tiež, že aj ceny vývozu z USA v júli 2023 medzimesačne vzrástli, a to o 0,7 % po smerom nadol revidovanom poklese o 0,7 % v júni, zatiaľ čo ekonómovia očakávali ich zvýšenie o 0,2 %. Júlový medzimesačný nárast cien exportu bol najväčší od júna 2022. Prispelo k tomu zdraženie poľnohospodárskych produktov o 0,9 % aj nepoľnohospodárskych produktov, prvýkrát od februára 2023, a to o 0,6 %.



V júli stúpli i ceny vyvážaných kapitálových produktov a automobilov, čo čiastočne vykompenzovali nižšie ceny spotrebného tovaru a potravín.



Medziročne exportné ceny klesli o 7,9 % po znížení o 12 % v júni.