Ceny dovozu do USA aj vývozu v novembri klesli

Washington 14. decembra (TASR) - Ceny importu do USA aj exportu aj v novembri medzimesačne klesli, už piaty mesiac po sebe. A v meziročnom porovnaní sa ich rast spomalil. Ukázali to v stredu údaje amerického ministerstva práce.



Ministerstvo uviedlo, že dovozné ceny do USA v novembri 2022 klesli o 0,6 % oproti októbru, keď sa po revízii znížili medzimesačne o 0,4 %. Ekonómovia pritom očakávali, že ceny importu klesnú v novembri o 0,5 % po októbrovom pôvodnom znížení o 0,2 %.



November bol už piaty mesiac po sebe, keď došlo k poklesu dovozných cien, čo prispelo k zmierneniu inflačných tlakov v najväčšej svetovej ekonomike. Náklady na dovoz palív sa pritom znížili o 2,8 %, keďže nižšie ceny ropy viac ako vykompenzovali vyššie ceny zemného plynu.



V správe ministerstva sa ďalej uvádza, že aj vývozné ceny v novembri klesli, a to o 0,3 % po revidovanom znížení o 0,4 % v októbri, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že klesnú o 0,4 %.



V medziročnom porovnaní sa rast dovozných cien v novembri spomalil na 2,7 %, čo bolo najslabšie tempo od januára 2021. A rast cien exportu z USA klesol na 6,3 %, čo bol najmenší prírastok od februára 2021.