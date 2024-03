Ceny dovozu do USA aj vývozu vo februári medzimesačne vzrástli

Washington 15. marca (TASR) - Ceny dovozu do USA aj vývozu vo februári 2024 podľa očakávania medzimesačne vzrástli, už druhýkrát po sebe. Ale medziročne klesli. Oznámilo to v piatok americké ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Ministerstvo uviedlo, že ceny dovozu do USA sa vo februári zvýšili o 0,3 % oproti januáru, keď medzimesačne vzrástli o 0,8 %. Ekonómovia takýto výsledok očakávali. Prispel k tomu najmä rast cien energií.



V medziročnom porovnaní však dovozné ceny vo februári klesli, už 13. mesiac po sebe, a to o 0,8 %, čo však bolo najmiernejšie tempo ich poklesu od februára 2023.



Z údajov ministerstva ďalej vyplýva, že vývozné ceny stúpli vo februári medzimesačne o 0,8 %. Tempo ich rastu sa tak mierne spomalilo po ich smerom nahor revidovanom zvýšení o 0,9 % v januári.



Tento výsledok sa nezhoduje s odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali, že rast exportných cien klesne na 0,2 % z pôvodne uvádzaných 0,8 % v predchádzajúcom mesiaci.



V medziročnom porovnaní sa ceny exportu z USA znížili o 1,8 %, najmenej za jeden rok.