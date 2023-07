Ceny dovozu do USA klesali aj v júni, tempo poklesu sa však zmiernilo

Washington 14. júla (TASR) - Ceny dovozu do USA pokračovali v júni v poklese, tempo poklesu sa však zmiernilo. Napriek tomu výsledky nesplnili očakávania analytikov. V poklese pokračovali aj ceny vývozu, a aj keď ich pokles nebol taký prudký ako v máji, zostáva naďalej výrazný. Uviedlo to v piatok americké ministerstvo práce.



Ministerstvo, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews, informovalo o tom, že ceny dovozu do Spojených štátov klesli v júni medzimesačne o 0,2 % po májovom poklese o 0,4 %. Údaje za máj boli mierne revidované, keďže ministerstvo pôvodne udávalo pokles o 0,6 %. Analytici očakávali výraznejšie spomalenie tempa poklesu a odhadovali, že pokles dovozných cien dosiahne 0,1 %.



Najvýraznejšie sa pod pokles cien podpísali ceny dovážaných produktov mimo palív. Tie sa po májovej stagnácii znížili o 0,4 %. Naopak, ceny dovážaných palív vzrástli v júni o 0,8 % po tom, ako sa v máji prepadli o 4,3 %.



Dovozné ceny v medziročnom porovnaní klesli o 6,1 %. To je najvýraznejší medziročný pokles od mája 2020.



Ministerstvo zároveň oznámilo, že ceny vývozu klesli v júni oproti máju o 0,9 %. Aj keď to nie je taký výrazný pokles ako v máji, keď sa medzimesačne znížili o 1,9 %, je prudší, než očakávali trhy. Analytici počítali s poklesom iba o 0,2 %. Ceny vyvážaných agroproduktov klesli o 1,6 % a ceny produktov mimo poľnohospodárstva klesli o 0,9 %.



Medziročne sa exportné ceny znížili o 12 %. To je najvýraznejší medziročný pokles od začatia uvádzania príslušných údajov v septembri 1984.