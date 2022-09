Ceny dovozu do USA klesli aj v auguste, tempo sa však spomalilo

Washington 19. septembra (TASR) - Po júlovom výraznom poklese zaznamenali ceny dovozu do Spojených štátov rovnaký vývoj aj minulý mesiac, tempo poklesu sa však zmiernilo. Informoval o tom server RTTNews.



Dovozné ceny klesli v auguste medzimesačne o 1 %. V júli zaznamenali pokles o 1,5 %, čo bol prvý pokles dovozných cien za sedem mesiacov, uviedlo v minulých dňoch americké ministerstvo práce. Ekonómovia očakávali, že ceny dovozu do USA v auguste klesnú o 1,2 %.



Vývoj cien dovozu do veľkej miery ovplyvnil výrazný pokles cien dovážaných pohonných látok, ktoré klesli o 6,8 %. V júli ich pokles dosiahol 7,5 %.



Klesli však aj ceny dovozu bez započítania palív, pričom pokles predstavoval 0,2 %. Na porovnanie, v júli dosiahol 0,5 %.



V medziročnom porovnaní sa ceny dovozu do USA zvýšili v auguste o 7,8 %. To predstavuje najslabšie medziročné tempo rastu od marca 2021.



Klesli aj ceny vývozu z USA, aj v ich prípade sa však medzimesačné tempo poklesu spomalilo. Pokles dosiahol v auguste 1,6 % po júlovom prepade o 3,7 %. Očakával sa pokles o 1,1 %.



V medziročnom porovnaní vývozné ceny vzrástli v auguste o 10,8 %. V júli rast dosiahol 13,1 %.