Ceny dovozu do USA klesli v marci omnoho výraznejšie, než sa čakalo

Washington 14. apríla (TASR) - Ceny dovozu do USA pokračovali minulý mesiac v poklese, rozsah poklesu sa však nečakane zrýchlil. Pod výrazne prudší pokles dovozných cien sa do veľkej miery podpísali ceny dovážaných pohonných látok, klesli však aj ceny ďalších dovážaných tovarov. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje amerického ministerstva práce.



Ministerstvo v piatok oznámilo, že ceny dovozu do USA klesli v marci oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,6 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles od novembra minulého roka. Vo februári klesli dovozné ceny po revízii o 0,2 %. Ministerstvo pôvodne udávalo februárový pokles na úrovni 0,1 % a s rovnakým tempom poklesu počítali analytici za mesiac marec.



Ceny dovozu výrazne ovplyvnili ceny dovážaných palív, ktoré klesli o 2,9 %. Znížili sa aj ceny dovozu produktov mimo pohonných látok, a to o 0,5 %. V tejto kategórii dovozu to predstavuje najvýraznejší pokles od júla 2022.



Aj v medziročnom porovnaní pokračovali ceny dovozu v poklese, pričom tempo poklesu bolo najvýraznejšie za takmer tri roky. Ministerstvo práce uviedlo, že ceny dovozu do Spojených štátov klesli v marci medziročne o 4,6 %, najprudšie od mája 2020.



Pokles zaznamenali aj ceny vývozu. Oproti februáru klesli o 0,3 %, zatiaľ čo vo februári vykázali rast o 0,4 %. V prvom odhade ministerstvo uvádzalo za február rast cien vývozu na úrovni 0,2 %. Aj v tomto prípade sa údaje s odhadmi analytikov rozchádzali. Tí počítali s poklesom cien vývozu v mesiaci marec iba o 0,1 %.