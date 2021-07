Washington 15. júla (TASR) - Ceny dovozu do USA pokračovali v júni vo výraznom raste, aj keď tempo rastu sa v porovnaní s májovým vývojom zmiernilo. Podobne ako v máji aj v júni ceny dovozu potlačili nahor najmä ceny dovážaných palív. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce.



Dovozné ceny vzrástli v júni o 1 % po raste o 1,4 % v máji. Májové tempo rastu bolo revidované smerom nahor z pôvodne udávanej hodnoty 1,1 %.



Najvýraznejšie sa pod júnový vývoj dovozných cien podpísali podobne ako v máji ceny palív. Tie sa zvýšili o 4,7 %. V máji vzrástli o 5,5 %. Rástli aj ceny dovážaných potravín, a to o 1,9 %.



Jadrové dovozné ceny bez započítania nestabilných cien palív a potravín vzrástli o 0,6 %. V porovnaní s vývojom v máji sa ich rast výrazne spomalil, keď v máji vzrástli o 1,1 %.



V medziročnom porovnaní sa ceny dovozu do USA zvýšili v júni o 11,2 %. Aj v tomto prípade to znamená spomalenie rastu, keď v máji sa dovozné ceny zvýšili o 11,6 %, čo bol najvýraznejší rast dovozných cien od septembra 2011.



Slabšie tempo rastu vykázali aj ceny vývozu. Zatiaľ čo v máji sa medzimesačne zvýšili o 2,2 %, v júni rast dosiahol 1,2 %. Medziročne sa ceny vývozu zvýšili o 16,8 % po májovom raste na úrovni 17,5 %. Májový rast bol najvýraznejší od začatia zverejňovania príslušných údajov v septembri 1983.