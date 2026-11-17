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Ceny dovozu do USA pokračovali v októbri v stabilnom raste
Rast zaznamenali aj ceny vývozu, tempo rastu sa však výrazne spomalilo.
Autor TASR
Washington 17. novembra (TASR) - Ceny dovozu do USA pokračovali v októbri v raste, tretí mesiac po sebe, pričom tempo rastu sa udržalo na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. Zvýšili sa tak výraznejšie, než sa očakávalo, keďže ekonómovia počítali so spomalením rastu dovozných cien. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva práce.
Ceny dovozu do USA vzrástli v októbri medzimesačne o 1,1 %. Týmto tempom tak rástli druhý mesiac v rade. Ekonómovia však počítali s rastom iba o 0,7 %.
Pod vyšší než očakávaný rast cien dovozu sa podpísali najmä ceny dovážaných palív, ktoré vzrástli o 3,6 %, ale aj ceny dovozu produktov mimo pohonných látok. Tie sa zvýšili o 0,8 % po 0,5-percentnom raste v septembri, čo naznačuje, že vysoké ceny energií sa postupne začínajú premietať aj do cien do USA dovážaných produktov mimo palív.
Rast zaznamenali aj ceny vývozu, tempo rastu sa však výrazne spomalilo. V septembri sa zvýšili o 2,4 %, v októbri o 1,1 %.
Ceny dovozu do USA vzrástli v októbri medzimesačne o 1,1 %. Týmto tempom tak rástli druhý mesiac v rade. Ekonómovia však počítali s rastom iba o 0,7 %.
Pod vyšší než očakávaný rast cien dovozu sa podpísali najmä ceny dovážaných palív, ktoré vzrástli o 3,6 %, ale aj ceny dovozu produktov mimo pohonných látok. Tie sa zvýšili o 0,8 % po 0,5-percentnom raste v septembri, čo naznačuje, že vysoké ceny energií sa postupne začínajú premietať aj do cien do USA dovážaných produktov mimo palív.
Rast zaznamenali aj ceny vývozu, tempo rastu sa však výrazne spomalilo. V septembri sa zvýšili o 2,4 %, v októbri o 1,1 %.