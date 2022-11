Washington 16. novembra (TASR) - Ceny dovozu do USA pokračovali v októbri v poklese, aj keď tempo poklesu sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výrazne spomalilo. Podobne sa vyvíjali aj vývozné ceny. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje amerického ministerstva práce. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Ceny dovozu do Spojených štátov klesli v októbri medzimesačne o 0,2 % po septembrovom poklese na úrovni 1,1 %. Na ceny dovozu naďalej pôsobí silnejší dolár, ktorý prispieva k znižovaniu cien dovážaných produktov.



Septembrové údaje boli mierne revidované, keď ministerstvo pôvodne udávalo pokles cien dovozu na úrovni 1,2 %. Analytici očakávali miernejší pokles dovozných cien do USA, a to o 0,4 %.



Pod pokles cien dovozu za mesiac október sa veľkou mierou podpísali ceny dovážaných palív. Tie sa znížili o 1,3 %. Ceny dovážaných tovarov mimo pohonných látok klesli o 0,1 %.



V medziročnom porovnaní ceny dovozu do USA vzrástli o 4,2 % po 6-percentnom raste v septembri. Októbrový údaj predstavuje najslabší medziročný rast dovozných cien od februára minulého roka.



Podobne ako ceny dovozu aj ceny vývozu pokračovali v októbri v medzimesačnom poklese. A aj v tomto prípade bol pokles miernejší než za predchádzajúci mesiac.



Ceny exportu z USA klesli v októbri medzimesačne o 0,3 %, zatiaľ čo v septembri pokles predstavoval 1,5 %. Analytici očakávali pokles o 0,4 %, pričom vychádzali z pôvodných údajov ministerstva práce za september, ktoré poukazovali na pokles cien exportu o 0,8 %.