Ceny dovozu do USA sa v júli veľmi mierne zvýšili

Washington 15. augusta (TASR) - Ceny dovozu do USA sa v júli prekvapujúco zvýšili, aj keď len veľmi mierne a ceny vývozu vzrástli viac, ako ekonómovia očakávali. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa najnovších údajov sa ceny importu do USA v júli zvýšili o 0,1 % oproti júnu, keď v medzimesačnom porovnaní stagnovali. Ekonómovia pritom očakávali, že dovozné ceny klesnú v júni o 0,1 %.



K júlovému nárastu cien importu prispelo zvýšenie cien dovážaných energetických produktov o 0,5 %, zatiaľ čo ceny neenergetických produktov stúpli len o 0,1 %. V medziročnom porovnaní ceny dovozu do USA v júli 2024 vzrástli o 1,6 % po revidovanom zvýšení o 1,5 % v júni.



Ministerstvo uviedlo tiež, že vývozné ceny v júni medzimesačne stúpli o 0,7 %, čo kontrastuje s ich znížením o 0,3 % v júni. Analytici predpovedali, že ceny exportu budú júli stagnovať.



Za 12 mesiacov do júla 2024 sa ceny exportu zvýšili o 1,4 %, po júnovom náraste o 1 %. Tieto údaje nasledujú po správach z tohto týždňa o miernom zvýšení spotrebiteľských a výrobných cien v júli, čo posilnilo očakávania analytikov, že centrálna banka Fed zníži kľúčovú úrokovú sadzbu v septembri o 25 bázických bodov.