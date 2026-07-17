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Ceny dovozu do USA sa v júni nečakane zvýšili
o USA v júni zvýšili o 7,1 %. Bol to ich najväčší rast od augusta 2022.
Autor TASR
Washington 17. júla (TASR) - Ceny amerického importu v júni medzimesačne nečakane vzrástli, keďže nad poklesom cien dovážaných potravín a energetických produktov prevážilo zvýšenie cien kapitálových aj spotrebných tovarov. Júnové dovozné ceny medzimesačne stúpli o 0,3 % po tom, ako sa v máji podľa revidovaných údajov posilnili o 1,7 %, uviedlo v piatok americké ministerstvo práce. Ekonómovia však predpovedali, že dovozné ceny, ktoré nezahŕňajú clá, o 0,7 % klesnú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ceny dovážaných palív minulý mesiac o 0,4 % klesli, ale medziročne boli aj tak vyššie o 44,1 %. Dovážané potraviny v júni zlacneli o 0,2 %. Bez zahrnutia potravín a palív sa ceny amerického importu zvýšili o 0,4 %.
Medziročne sa ceny dovozu do USA v júni zvýšili o 7,1 %. Bol to ich najväčší rast od augusta 2022. V máji ceny amerického importu stúpli o 6,6 %.
Ceny dovážaných palív minulý mesiac o 0,4 % klesli, ale medziročne boli aj tak vyššie o 44,1 %. Dovážané potraviny v júni zlacneli o 0,2 %. Bez zahrnutia potravín a palív sa ceny amerického importu zvýšili o 0,4 %.
Medziročne sa ceny dovozu do USA v júni zvýšili o 7,1 %. Bol to ich najväčší rast od augusta 2022. V máji ceny amerického importu stúpli o 6,6 %.