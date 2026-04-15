Ceny dovozu do USA spomalili v marci tempo rastu
Autor TASR
Washington 15. apríla (TASR) - Ceny dovozu do USA pokračovali v marci v raste, tempo rastu sa však oproti vývoju vo februári spomalilo a zaostalo aj za očakávaniami ekonómov. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil najnovšie údaje amerického ministerstva práce.
Ceny dovozu do USA sa v marci zvýšili oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,8 % po februárovom raste o 0,9 %. Ešte výraznejšie zaostali ceny za odhadmi ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením ich rastu na 2 %.
Za marcovým rastom dovozných cien sú najmä ceny dovážaných palív a mazív. Tie sa zvýšili o 2,9 %, čo predstavuje najvyššie tempo rastu od januára minulého roka. Vzrástli aj ceny dovážaných produktov mimo palív, ich rast však dosiahol iba 0,6 %. Vo februári sa zvýšili o 0,8 %.
Na medziročnej báze sa ceny dovozu do USA zvýšili v marci o 2,1 %. To je najvýraznejší medziročný rast dovozných cien od decembra 2024.
